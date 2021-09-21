В Керчи спустили на воду новейший малый ракетный корабль «Аскольд»

В Керчи спустили на воду новый малый ракетный корабль «Аскольд». В торжественной церемонии, состоявшейся во вторник на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы, принял участие Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.

НИКОЛАЙ ЕВМЕНОВ, Главнокомандующий Военно-морским флотом России: «Рождение корабля это три этапа. Это – закладка, второе – спуск на воду, и – подъём флага. Сейчас корабль примет экипаж, штатный экипаж, начнутся швартовые, ходовые испытания. И в установленный срок корабль будет передан нам».

«Аскольд» стал вторым кораблем проекта 22800, построенным на керченском предприятии. Первый – «Циклон» – находится на испытаниях. А третий – «Амур» – на данный момент продолжает строится.

НИКОЛАЙ ЕВМЕНОВ, Главнокомандующий Военно-морским флотом России: «Корабль небольшого водоизмещения, корабль морской зоны, но очень хорошо вооружённый, имеющий замечательные морские характеристики и качества. Но в первую очередь, как носитель ударного оружия. И это оружие и корабли данной серии, они проверены бою, в бою против ИГИЛ. Доказали свою высокую надёжность, боевую устойчивость. Корабли нужные флоту».

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов после торжеств в Керчи отправился в рабочую поездку в Севастополь. Он посетил 13-й судоремонтный завод Черноморского флота, где проверил действия руководства по развитию производственных мощностей. Николай Евменов провёл на предприятии совещание, а также оценил ремонт, который специалисты сейчас ведут на подлодке «Алроса» и ракетном корабле на воздушной подушке «Бора», сообщили в Министерстве обороны.