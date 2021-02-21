В Керчи водитель сбил стоявшего на остановке 15-летнего подростка

Водитель не справился с управлением и сбил стоявшего на остановке 15-летнего школьника в Керчи.

Как сообщает МВД по Республике Крым, ДТП произошло в 16.30 20 февраля на улице Орджоникидзе.

«Водитель автомобиля «ВАЗ-2109», осуществляя движение по проезжей части улицы Орджоникидзе со стороны улицы Шоссе Героев Сталинграда в направлении улицы Нестерова, не выбрал безопасную скорость движения, в условиях гололёда, в результате чего не справился с управлением автомобиля и допустил наезд на 15-летнего пешехода», – уточняет полиция.