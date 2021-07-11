В Керчи всем пострадавшим от потопа выплатили компенсации

В Керчи полностью выплатили компенсации по всем заявкам на возмещение ущерба за имущество, утраченное из-за ливней и подтоплений. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

«Все, кто подавал заявки на возмещение ущерба, связанного со стихией, уже получили компенсации. На эти цели из резервного фонда Республики Крым выделено 145,5 миллионов рублей. 1124 человека получили выплаты по 10 тысяч рублей, 136 человек – по 50 тысяч и 822 керчанина – по 100 тысяч на общую сумму 100 млн 200 тысяч рублей», — написал мэр города в Facebook.

Он добавил, что в настоящий момент процедуру оформления выплат проходят те, кто не имел регистрации, но фактически проживал в подтопленных домах.

«Администрация города будет защищать интересы таких граждан в суде», — заверил Бороздин.

По словам градоначальника, местные власти также ищут возможность выделить дополнительную помощь ветеранам войны, инвалидам, одиноким матерям и другим социально-незащищенным категориям граждан.