В Керчи ввели карантин из-за клопов

В Керчи установили карантинную зону из-за коричнево-мраморного клопа, передает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В крымском селе обнаружили заболевшую бешенством кошку «Приказом Южного межрегионального управления Россельхознадзора от 3 августа на территории Керчи установлена карантинная зона по карантинному объекту – коричнево-мраморному клопу», – уточнили в сообщении.

Клоп оказывает негативное влияние на растительный мир. Он повреждает практически все плодовые и бахчевые культуры. Человеку он не вредит.