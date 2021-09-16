В Керчи задержали виновного в повреждении ваз на Митридатской лестнице

Правоохранители задержали виновного в повреждении украшений на Малой Митридатской лестнице в Керчи, передает пресс-служба МВД по РК.

Миллион рублей стоят разбитые вазы на Митридатской лестнице в Керчи Виновным оказался местный житель 1999 года рождения. Он признался, что повредил каменные вазы на Митридатской лестнице. По его словам, он и два его пьяных друга ради забавы столкнули с постамента несколько каменных ваз.

«Признав, что повредил недавно отреставрированную историческую достопримечательность и символ Керчи, молодой человек готов возместить причиненный ущерб», – добавили в ведомстве.