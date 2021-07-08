В КФУ использовали собственную вакцину от COVID-19 — ректор вуза

Ректор КФУ Андрей Фалалеев сообщил, что в вузе использовали собственную вакцину от COVID-19, передает Крыминформ.

Крымский федеральный университет выпустил более 5000 студентов На студенческом выпускном, который состоялся ранее, он отметил, что КФУ — один из немногих университетов в мире, который создал свою вакцину.

«И даже часть из нас как-то попробовали ее нелегально, тихонько. Возможно, поэтому именно сейчас в университете достаточно спокойно с точки зрения эпидемиологической обстановки», – уточнил Фалалеев.