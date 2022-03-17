В КФУ оказывают бесплатную юридическую помощь жителями ДНР и ЛНР

Юридическая клиника Крымского федерального университета начала оказывать бесплатную юридическую помощь для беженцев ДНР и ЛНР на территории Республики Крым. Об этом сообщил заместитель директора по воспитательной работе Таврической академии КФУ Зени Алимов, передает пресс-служба ведомства.

В апреле МДЦ «Артек» примет детей из ДНР и ЛНР «Работники нашей юридической клиники всегда готовы оказать помощь в разрешении юридических вопросов. В сложившейся ситуации мы не хотим оставаться в стороне, поэтому организовали оказание бесплатной юридической помощи и для беженцев ДНР и ЛНР на территории Республики Крым. Конечно, помимо бытовых проблем, многих интересуют и беспокоят вопросы юридической тематики, такие как получение гражданства, социальных выплат, возможности трудоустройства», – рассказал Зени Алимов.

В случае необходимости получения юридической помощи желающим надо обратиться по адресу: г. Симферополь, просп. Академика Вернадского, 4, корпус В, каб. 113. Приём осуществляется с 10:00 до 13:00 в рабочие дни.