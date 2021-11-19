В КФУ расцвела уникальная для Крыма орхидея

Уникальная болотная орхидея Spiranthes odorata (народное название: девичьи косы) расцвела в Крымском федеральном университете впервые за два года. Об этом сообщил доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Назаров, передает пресс-служба вуза.

В ботаническом саду КФУ распустились первые цветы «Орхидея Spiranthes odorata должна круглый год находиться в сильно заболоченной почве. Кроме того, важно соблюдать температурный режим: комнатные условия не всегда соответствуют дневным и ночным перепадам, поэтому приходилось ставить орхидею на подоконник, чтобы обеспечить ей холодный воздух. При появлении первых бутонов нужно сокращать полив и поддерживать полусухое состояние почвы. Основная сложность ухода за орхидеей – найти комфортные раздельные условия для её роста и цветения, потому она достаточно редко встречается в любительских коллекциях», – рассказал Владимир Назаров.

В результате двухлетних экспериментов и подбора состава почвы Крымскому федеральному удалось получить микропопуляцию орхидеи в цветущем состоянии. В этом году расцвело 8 соцветий, которые достигли от 20 до 40 см в высоту.