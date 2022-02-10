В КФУ рассказали об экскурсионном маршруте в пещере «Таврида»

Экскурсионный туристический маршрут пещеры «Таврида», протяжённость которого составит почти 500 м, включит 11 обзорных площадок, экспозиции из останков древних животных, горных пород и минералов. Об этом сообщил руководитель проекта по созданию научно-образовательного и рекреационного комплекса на базе пещеры «Таврида», старший преподаватель Крымского федерального университета Геннадий Самохин, передает пресс-служба вуза.

«На протяжении экскурсионного маршрута запланировано 11 обзорных площадок. На каждой из них предусмотрено художественное освещение. В пещере будет доступна работа интернета. Посетители увидят голограммы саблезубого тигра и мамонта со звуковым сопровождением», – рассказал Геннадий Самохин.

По его словам, в пещере будут зоны, где люди смогут прикоснуться к предварительно обработанным окаменелым костным останкам. Кроме того, посетители смогут увидеть горные породы и минералы, встречающиеся не только в самой пещере, но и в Крыму в целом.