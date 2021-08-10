В КФУ создали умный индикатор уровня воды

В Крымском федеральном университете создали smart-индикатор уровня воды. Устройство позволяет контролировать уровень воды в ёмкости или водоёме из любой точки мира с помощью Android-приложения или в личном кабинете на сайте, передает пресс-служба вуза.

Учёные КФУ выявили загрязнение почв тяжелыми металлами в районе Бахчисарая «Устройство разработано, в первую очередь, для жилого сектора, где централизованное водоснабжение отсутствует, а используется привозная вода. В Крыму таких мест очень много, например, Новый Свет и район Судака. Прибор значительно облегчает контроль уровня воды, если хозяева сдают жилье, и самостоятельная проверка бочек затруднена», – рассказал разработчик, руководитель лаборатории «ФабЛаб» Крымского федерального университета Владимир Овчаренко.

По его словам, устройство также поможет предпринимателям, осуществляющим регулярный подвоз воды клиентам. Они могут в онлайн-режиме отслеживать изменение уровня воды у всех клиентов, подключенных к системе, и своевременно организовать подвоз необходимого количества, не допуская падения уровня ниже заданного.