В КФУ стартует первая в России Студенческая лига крикета

В КAE им. В.И. Вернадского стартует первая в России и странах СНГ Студенческая лига крикета. Лига открывается 6 октября, передает пресс-служба вуза.

Студентка КФУ стала чемпионкой мира по гребле на байдарках В лигу войдут два сезона: осенний 2021 года и весенний 2022 года. Об участии заявили 15 команд, 14 из которых сформированы иностранными обучающимися, а одна – крымчанами. Общая численность игроков составляет порядка 300 человек. Всего организаторы планируют провести более 100 игр.

«В 2020 году мы провели первый турнир по крикету, а теперь организовываем полноценную лигу. В выходные мы будем проводить примерно 9-10 игр, в будни – по 2-3. Оказалось, что студенты готовы посвящать крикету много свободного времени. Для таких стран, как Индия, Бангладеш, Иран – это один из самых популярных видов спорта, и теперь студенты оттуда могут продолжать им заниматься на высоком уровне в Крыму», – рассказал тренер Спортивного клуба КФУ, председатель регионального отделения Республики Крым Федерации крикета России Анатолий Королёв.