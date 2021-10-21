В КФУ впервые провели операцию с помощью робота-ассистента

Специалисты Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Крымского федерального университета впервые в регионе провели операцию с помощью роботизированного ассистента. Об этом сообщил врач-хирург Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки КФУ Вячеслав Михайличенко, передает пресс-служба вуза.

Преподаватель КФУ получил премию РГО и медаль МЧС России «Мы впервые применили роботизированный держатель для эндоскопа SOLOASSIST II. Это высокоточный ассистент хирурга в операционной, который позволяет более чётко проводить манипуляции и дозированно подходить к труднодоступным местам. Плюс идёт экономия на одного ассистента, потому что робот делает всё за него. Он управляется пультом или голосом: двигается и выполняет команды, которые даёт оператор. На самом деле неудобно, когда несколько человек стоят у одного операционного стола, потому что мы физически толкаемся друг о друга, и в этом случае робот очень выручает», – отметил Вячеслав Михайличенко.

По его словам, в Крыму такого оборудования нигде нет, а в России подобных приборов всего два, оба находятся в учреждениях Москвы.