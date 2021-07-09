В КФУ зацвела вторая по величине в Крыму коллекция лилейников

В Ботаническом саду им. Н.В. Багрова КФУ зацвела вторая по величине в Крыму коллекция лилейников, насчитывающая 205 сортов и 50 сортообразцов, передает пресс-служба вуза.

В ботаническом саду КФУ распустились первые цветы На Большой поляне и в Иридарии посажены именитые гибридные сорта лилейников, полученные в результате многочисленных селекционных скрещиваний. Исключение составляют некоторые дикорастущие виды, например – лилейник Миддендорфа.

«Видовые лилейники имеют характерный жёлто-оранжевый цвет и небольшой размер цветка, но селекционерами созданы многочисленные сорта с розовыми, сиреневыми, малиновыми, красными и почти белыми окрасками цветков. Коллекция лилейников КФУ богата многими известными современными сортами. Среди них знаменитый Arctic Snow с редкой для этой культуры молочно-белой окраской и цветками до 15 сантиметров в диаметре, старинный махровый Kwanso, Minstrel Boy винного оттенка с ярким желтым «горлом», – рассказала Лариса Решетникова, старший научный сотрудник Ботанического сада им. Н. В. Багрова Таврической академии КФУ.