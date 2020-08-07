В Киеве объяснили, при каких условиях возможно обеспечение водой крымчан

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки воды из страны в Крым возможны в случае «гуманитарной катастрофы» на полуострове, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на украинские СМИ.

В Крыму рассказали, в каком состоянии находится Северо-Крымский канал «Если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно, в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым – медикаментами, едой и так далее», – подчеркнул Шмыгаль.

Однако он исключил возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу «по техническим причинам».