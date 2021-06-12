В кинотеатре на Матросском бульваре состоится премьера фильма «Севастополь, я люблю тебя!»

Бесплатный премьерный показ короткометражного фильма «Севастополь, я люблю тебя!» пройдёт в Летнем кинотеатре на Матросском бульваре 13 июня в 21:00.

Главный герой картины Александр Аккуратов играет в фильме самого себя – актёра Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского, переехавшего в Севастополь 15 лет назад и влюбившегося в этот город с первого взгляда. В фильме Александр показывает свой Севастополь – уютный, наполненный яркими красками и цветами. Он делится со зрителем своими эмоциями и чувствами, тем самым придавая картине особое настроение.

«Мы хотели снять не туристический гид, не историческую справку, а фильм – атмосферу, который стал бы теплым подарком для жителей Севастополя, и своеобразным анонсом к городу для тех, кто только планирует его посетить», — отмечает режиссер фильма Александр Шувалов.

В 20:30 в преддверии премьерного показа «Севастополь, я люблю тебя!» на Матросском бульваре выступит уличный духовой оркестр TouchTheWind.

Премьера фильма приурочена к празднованию 238-ой годовщины со дня основания Севастополя и станет еще одной формой признания в любви Городу-Герою.

Фильм подготовлен при поддержке Департамента культуры города Севастополя. Вход свободный.