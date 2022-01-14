В Кировском районе Крыма в ДТП попал пассажирский автобус

Ещё одно ДТП произошло на трассе «Таврида» в пятницу около 9 часов утра на территории соседней Республики. По данным пресс-службы МВД по Крыму, в аварию в Кировском районе вблизи села Журавки попал маршрутный автобус. К счастью, обошлось без жертв.

НАТАЛЬЯ КАШКАРОВА, официальный представитель МВД по Республике Крым: «Предварительно установлено, что водитель автобуса MercedesSprinter, осуществляющий пассажирские перевозки по маршруту Феодосия-Кировский, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства. В автобусе находились водитель и 8 пассажиров. Водитель и пассажиры доставлены в лечебное учреждение для установления наличия телесных повреждений».

На данный момент количество пострадавших уточняется. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, в ведомстве будет дана правовая оценка действиям водителя автобуса, а также организации-перевозчику.