В Коктебеле спасли попавших в шторм туристов на каяках

Двух туристов, которые во время прогулки на каяках в районе Коктебеля попали в шторм, спасли сотрудники МЧС, передает пресс-служба крымского чрезвычайного ведомства.

В Симферополе мужчина упал в котлован с горячей водой Инцидент произошел накануне вечером в районе Сердоликовой бухты в поселке Коктебель. Когда погода внезапно ухудшилась, туристы укрылись в труднодоступном месте и вызвали помощь. Поисковые работы длились более часа.

«По итогу пострадавшие были обнаружены в труднодоступном месте, в так называемом скальном «кармане». Выбраться самостоятельно из-за большой волны с моря и скального рельефа на суше они не смогли. Каяк при этом перевернулся, часть экипировки для плавания утонула», — рассказали в МЧС.