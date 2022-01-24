В конце января севастопольцев приглашают на благотворительную фотосушку

Посетить благотворительную фотосушку приглашают севастопольцев в конце января. Городские фотографы решили организовать несколько уличных выставок и собрать средства для бездомных собак в помощь Севастопольскому благотворительному фонду «Тут ваша собака».

ВИКТОРИЯ СТУПИНА, фотограф: «Фотосушка – это такое мероприятие, уличная выставка. Мы растягиваем верёвки, обычные верёвки, и каждый желающий берёт фотографии, за отчётный период какой-то или какие ему больше нравятся, и приходит на мероприятие с прищепочками, и развешивает фотографии так, как он их себе видит».

Первая уличная выставка намечена на 29 января. Фотограф Виктория Ступина надеется, что погода к тому времени наладится.

ВИКТОРИЯ СТУПИНА, фотограф: «В конце января (это будет такое экстремальное мероприятие). Мы не рассчитывали, что будет такая погода, надеемся, что будет потеплее и не будет ветра. Сам формат фотосушки не предполагает никаких тем. По-прежнему, что человек захотел, то и принёс. Мы дружим с фондом «Тут ваша собака», и на всех наших мероприятиях будет присутствовать особый чемоданчик благотворительный. Помочь можно либо финансово, либо принести корм для собак, поводки или другие необходимые вещи для четвероногих».

Проводить подобные фотосушки планируют один раз в два месяца. Следующие уличные выставки намечены на март и май – тогда у всех желающих снова появится шанс сделать доброе дело.