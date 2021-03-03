В конце марта в Симферополе выберут главу города

В Симферополе 29 марта выберут главу администрации Симферополя, передает Крыминформ.
Горсовет Симферополя принял отставку Проценко и назначил и.о. главы города «Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя. Определить датой проведения конкурса – 29 марта 2021 года. Местом проведения конкурса – административное здание Симферопольского городского совета. Время проведения конкурса – 10:00», – уточняется в сообщении.
Ранее горсовет Симферополя принял отставку главу администрации города Елены Проценко. Одновременно с этим Валентин Демидов назначен и.о главы администрации.