В котле или в кастрюле – рецепт рыбной ухи, которая всегда получается

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Во время отдыха на природе у воды или после рыбалки обычно мы готовим наваристую, ароматную уху. Особенно ее обожают мужчины, ведь она из их улова.

Уха – популярный рыбный суп с овощами и специями, который можно готовить как в котле, так и дома в кастрюле. Ее готовят как из голов и хвостов рыбы, так и из кусков рыбного филе.

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24 канал подготовил для вас рецепт ухи из хвостов и голов рыб, которые обычно остаются после филеевки.

Рецепт ухи

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6

Ингредиенты:
– 1 килограмм рыбных хвостов и голов (можно использовать и филе);
– 1 – 2 картофелины;
– 1 морковка;
– корень сельдерея;
– несколько веточек петрушки;
– репчатый лук;
– гвоздика;
– лавровый лист;
– душистый перец;
– молотый кориандр;
– соль;
– 2 – 3 зубчика чеснока.

Приготовление:

  • В большую кастрюлю наливаем 2 литра воды, добавляем все специи и доводим до кипения. Корень сельдерея разрезаем пополам и сразу добавляем в воду со специями.
  • Тщательно моем и чистим все овощи. Морковь нарезаем кружочками, лук – грубыми кусками и добавляем в кастрюлю.
  • Через 15 минут активного кипения достаем из воды сельдерей и лавровый лист. Добавляем в кастрюлю нарезанный кусочками картофель и вынимаем разваренный лук.
  • Выжимаем чеснок до супа. Через 15 минут добавляем к овощам рыбу.
  • Убавляем огонь и варим уху не перемешивая. Через 20 – 25 минут кипения домашняя уха будет готовой. Даем ей настояться 10-15 минут под крышкой.
  • Достаем из супа хвосты и головы рыбы, процеживаем и подаем на стол. Также можно и не процеживать суп.
  • Готовую домашнюю уху посыпаем измельченной зеленью петрушки.

Приятного аппетита!

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