Рецепты В котле или в кастрюле – рецепт рыбной ухи, которая всегда получается По Admin - 29 июня, 2023 0 34 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Во время отдыха на природе у воды или после рыбалки обычно мы готовим наваристую, ароматную уху. Особенно ее обожают мужчины, ведь она из их улова. Уха – популярный рыбный суп с овощами и специями, который можно готовить как в котле, так и дома в кастрюле. Ее готовят как из голов и хвостов рыбы, так и из кусков рыбного филе. Читайте также Картофельные челноки с куриным фаршем: вкусные рецепты на ежедневно и праздник 24 канал подготовил для вас рецепт ухи из хвостов и голов рыб, которые обычно остаются после филеевки. Рецепт ухи Время: 2 часа Порции: 6 Ингредиенты: – 1 килограмм рыбных хвостов и голов (можно использовать и филе); – 1 – 2 картофелины; – 1 морковка; – корень сельдерея; – несколько веточек петрушки; – репчатый лук; – гвоздика; – лавровый лист; – душистый перец; – молотый кориандр; – соль; – 2 – 3 зубчика чеснока. Приготовление: В большую кастрюлю наливаем 2 литра воды, добавляем все специи и доводим до кипения. Корень сельдерея разрезаем пополам и сразу добавляем в воду со специями. Тщательно моем и чистим все овощи. Морковь нарезаем кружочками, лук – грубыми кусками и добавляем в кастрюлю. Через 15 минут активного кипения достаем из воды сельдерей и лавровый лист. Добавляем в кастрюлю нарезанный кусочками картофель и вынимаем разваренный лук. Выжимаем чеснок до супа. Через 15 минут добавляем к овощам рыбу. Убавляем огонь и варим уху не перемешивая. Через 20 – 25 минут кипения домашняя уха будет готовой. Даем ей настояться 10-15 минут под крышкой. Достаем из супа хвосты и головы рыбы, процеживаем и подаем на стол. Также можно и не процеживать суп. Готовую домашнюю уху посыпаем измельченной зеленью петрушки. Приятного аппетита! Понравился рецепт ухи? Попытайтесь также приготовить древний полесский суп пенцы с жемчужной крупой и грибами. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Так необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешниДесерт без выпечки – готовим битое стеклоОтличная закуска к любому столу: мексиканский гуакамоле с домашними чипсамиФранцузский пирог на украинский лад – рецепт с курицей и овощамиДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минут