В ковидном пансионате Севастополя люди жалуются на плохое медобслуживание

В ковидном госпитале, развёрнутом в пансионате «Изумруд», пациенты жалуются на некачественное медицинское обслуживание. О проблемах люди, поступившие в госпиталь 20 октября, рассказали, позвонив в редакцию «Независимого телевидения Севастополя». По словам больных, лекарственное обеспечение в госпитале намного отличается от того, которое они получали в Инфекционных отделениях в городе.

НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА, пациентка ковид-госпиталя в пансионате «Изумруд»:

«Здесь нет лечения в плане того, что у девочек нет медикаментов, их просто сюда не привозят. Мы приехали в обед. Нам утром в больнице уже не дали лечение, потому что мы у них уже не числились. В обед здесь нам не дали лечения, потому что нас ещё не поставили на довольствие. И вечером в 10 часов мы только выбили себе лечение. Также на следующее утро в 12 часов дня мы выбивали себе утреннее лечение. И это каждый день. Гормон, противовирусное, кроверазжижающее в живот».

Пациенты ковидного госпиталя в «Изумруде» пожаловались на скудное питание, а также рассказали, что ощущается явная нехватка медперсонала.

НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА, пациентка ковид-госпиталя в пансионате «Изумруд»:

«Нас врачи не смотрят, ни вчера, ни сегодня у нас не было врача. Нас никто не слушает, нас никто не смотрит. Есть люди, у которых ухудшается состояние. Вчера был мужчина, ему стало плохо, его отвезли в Первую городскую, сделали укол и вернули сюда».

Бытовые условия в ковидном госпитале тоже вызывают массу нареканий у пациентов. В душевых кабинах обрезаны трубы и скручены краны, люди не имеют возможности помыться.

Двери на балконы закрыты наглухо, комнаты не проветриваются, люди с коронавирусом сутками находятся в палатах с кондиционером.

Отметим, что в севастопольских соцсетях, в частности, в группе «Чёрный список Севастополя» во ВКонтакте уже появились публикации пациентов этого ковидного госпиталя с точно такими же рассказами о лечении, что редакция выслушала от Надежды Гавриловой и с просьбами о помощи.

Редакция телеканала «НТС» направляет соответствующий запрос в Департамент здравоохранения Правительства Севастополя.