В Красногвардейском районе Крыма поезд протаранил легковой автомобиль, передает пресс-служба МВД по РК.

В массовом ДТП в Крыму погиб один человек, ещё двое получили травмы Столкновение, согласно предварительным данным, произошло в поселке Октябрьское в среду рано утром.

«Водитель автомобиля ВАЗ 211440, на регулируемом железнодорожном переезде со шлагбаумом, двигаясь в направлении села Амурское, совершил выезд на запрещающий сигнал железнодорожного светофора, где совершил столкновение с движущимся пассажирским поездом Санкт-Петербург – Севастополь», – уточнили в сообщении.