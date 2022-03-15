В Крым инвестировано более 1,37 трлн рублей после воссоединения с Россией

Более 1,37 трлн рублей было инвестировано в Крым и Севастополь с момента возвращения полуострова в состав России, передает пресс-служба минэкономразвития России, ссылаясь на замглавы ведомства Сергея Назарова.

Кивико: поддержка инвесторов в Крыму — это задача государственной важности «На полуострове исторически не было такого объема капиталовложений. Всего по ФЦП планировалось построить 980 объектов, на сегодняшний день 490 из них завершено, работа над остальными продолжается уже в рамках госпрограммы», – сообщил Назаров.

Он уточнил, что первый этап инвестиций в регион был направлен на создание базовой инфраструктуры и перенастройку логистических потоков. А на втором этапе ведется обеспечение населения полуострова социальной инфраструктурой. Он добавил, что в 2021 году план был выполнен на 98,2%.