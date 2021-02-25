В Крым начнут ходить поезда из Мурманска

С конца мая поезда в Крым начнут ходить из Мурманска, передает пресс-служба оператора пассажирских железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

Специалист раскрыл схему работы мошенников при продаже билетов в Крым «Поезд №552/551 Симферополь – Мурманск будет курсировать раз в девять дней и следовать через Кандалакшу, Обозерск, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пензу, Ртищево, Поворино, Ростов», – уточнили в ГСЭ.

24 мая первый состав отправится из Симферополя. В Мурманск он прибудет 27 мая поздно вечером. Протяженность маршрута составит 4540 км. В обратном направлении поезд отправится 28 мая вечером.