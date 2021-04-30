В Крым открылись прямые авиарейсы перед «майскими» еще из 17 городов

Маршрутная сеть международного аэропорта «Симферополь» перед майскими праздниками выросла до 32 направлений, передает пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт Симферополь первым в РФ выдает справки онлайн о статусе рейса В последнюю неделю апреля авиакомпании открыли прямые рейсы в Крым еще из 17 городов.

Так, Nordwind возобновил полеты в аэропорт Симферополь из Волгограда, Уфы, Оренбурга и Новокузнецка. В эту пятницу впервые с 2015 года также будут запущены прямые рейсы из Грозного. Авиакомпания «Азимут» начала полеты в Крым из Минеральных Вод, а «Уральские авиалинии» — из Омска, Сургута, Нижневартовска, Томска, Барнаула и Кемерово.