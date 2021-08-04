В Крым поступила крупная партия вакцины от COVID-19

В Крым поступила партия вакцины от COVID-19 в количестве 33 тысяч доз, передает Крыминформ, ссылаясь на министра здравоохранения РК Александра Остапенко.

Около 14% крымчан получили два компонента вакцины от COVID-19 «Вчера мы получили в республику крупную партию вакцины в количестве 33 тысяч доз, которые сегодня будем выдавать в наши медицинские организации. Также в ближайшее время дополнительно ещё ожидаем прибытие 22 тысяч доз», – добавил Остапенко.

Напомним, что в регион с начала прививочной кампании поступило почти 560 тысяч доз вакцины.