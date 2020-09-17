В Крым поступила тестовая партия российской вакцины от коронавируса

Фото: завод «Биннофарм»

На полуостров прибыла тестовая партия вакцины от коронавируса. Об этом сообщило агентство «Крыминформ» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Республики Антона Лясковского.

Заместитель главы республиканского Минздрава уточнил, что препарат поступил в Крым во вторник и ещё не использован по назначению. При этом из-за необходимости проводить ревакцинацию 42 дозы предназначены для 21 человека.

«Поставлена в Республику Крым тестовая, так назовем её, партия из 42 вакцин. То есть сегодня нам должно прийти соглашение, потому что мы заявляли потребность порядка 3 тысяч. Нам обещал Минздрав Российской Федерации, что до конца сентября постараются этот вопрос решить. То есть на сегодняшний день 42 дозы – это первая ласточка», — сообщил Антон Лясковский.

11 августа президент России Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции зарегистрирована в России. По его словам, лекарство прошло все необходимые проверки. Препарат получил название «Спутник V». Его разработали Министерство обороны России совместно с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи.

В конце июля вице-премьер правительства страны Татьяна Голикова рассказала, что массовое производство вакцины от COVID-19 начнётся в сентябре.