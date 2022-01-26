В Крым поступила вакцина от COVID-19 для подростков «Спутник М». Такой информацией поделился и.о. министра здравоохранения республики Константин Скорупский на своей странице в соцсети Facebook.

Молекулярный генетик КФУ рассказал о появлении новых подтипов COVID-19 «Сегодня на склад ГУП РК «Крым-Фармация» поступило 1200 доз препарата «Спутник М». На данный момент проходит процедура приема вакцины. В ближайшее время поступившая партия будет распределена по медицинским организациям всех регионов Крыма», – сообщил он.

Граждане смогут сделать прививку этой вакциной, аналогом «Спутника V» с дозировкой, сниженной в пять раз, с 31 января. Она состоит из двух компонентов, промежуток между уколами – три недели.