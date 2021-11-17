В Крым поступили 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Крым получил 18 тысяч доз вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт», передает пресс-служба минздрава РК со ссылкой на и.о. министра здравоохранения республики Константина Скорупского.

За сутки в Крыму COVID-19 подтвержден у 867 человек «На склад ГУП «Крым-Фармация» сегодня поступили 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». В настоящее время незамедлительно организована работа по распределению препарата», – уточнил он.

Кроме того, полуостров недавно получил 80 тысяч доз вакцины «Спутник V». То есть на сегодняшний день в регионе имеются все четыре вида отечественных вакцин – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт».