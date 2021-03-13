В Крым прибыл министр экономического развития РФ Максим Решетников

Обсудить проблемы крымских предпринимателей и провести совместное совещание с руководителями Крыма и Севастополя на полуостров прибыл Министр экономического развития страны Максим Решетников. 13 марта его борт приземлился в аэропорте Симферополя, где его встретил Глава Крыма Сергей Аксёнов. На месте министр проинспектировал ход строительства нового диспетчерского пункта воздушной гавани. А после Максим Решетников провёл встречу с представителями крымского бизнес-сообщества. В ходе своего приветственного слова, он подчеркнул – приоритетными направлениями в Крыму являются IT-сфера, сельское хозяйство и туризм. Они должны превратить полуостров в мощную точку роста инфраструктуры и экономики.

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ, министр экономического развития Российской Федерации: «В первую очередь, нам очень важно, чтобы при всём при этом создавалась мощная база экономического развития. С тем, чтобы здесь были рабочие места, и не только летом, чтобы здесь была постоянная занятость. С тем, чтобы всё больше Республика и Севастополь полагались на собственные силы и могли самостоятельно решать вопросы».

Максим Решетников заявил, что, хотя крымскому бизнесу и приходится работать в сложных условиях иностранных санкций, федеральные меры поддержки обеспечивают рост инвестиционных привлекательности двух регионов.

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ, министр экономического развития Российской Федерации: «Все эти нюансы надо учитывать. Сегодня мне бы хотелось услышать обратную связь от бизнеса. В конечно счёте, всё что делается – делается для людей и для бизнеса, который даёт рабочие места».

Среди главных проблем, с которыми столкнулись предприниматели – пандемия коронавируса, которая не позволила эффективно выполнить все ранее намеченные показатели роста в отрасли по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости».

АНДРЕЙ ВЕНЖЕГА, генеральный директор АО «Крымхлеб»: «Подписали соглашение в 2019 году. Там мы обязаны до 2022 включительно поднять на 30% производительность. Реально очень много болели людей, были очень большие проблемы с персоналом. Вышли из проблем – но закончили год из планируемых 10% к 2020 году всего лишь на 3%».

Предприниматели также попросили расширить проект «Производительность труда и поддержка занятости» по узким направлениям – технология, инженерия и логистика.

ГЕННАДИЙ ЗАЛЕССКИЙ, руководитель ООО «Новатор»: «Плюс, очень важный вопрос как для нашего предприятия, так и для других. Это организация обучающей программы специалистов внутри предприятий на базе каких-то передовых предприятий страны, для того, чтобы мы подчерпнули этот опыт и внедрили на своих предприятиях».

В последствие министр экономического развития направился на главные строительные объекты Крыма. Так, он побывал на Большой Митридатской лестнице и оценил нынешнее состояние крепости Керчь.