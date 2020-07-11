В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода

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В Крым прибыл первый воинский эшелон с военными строителями, везущий материалы и оборудование для строительства водовода Белогорск — Симферополь, сообщили в управлении информации и пресс-службы главы РК.

После завершения работ в Симферопольское водохранилище будет ежесуточно поступать около 50 тысяч кубометров воды, это позволит полностью обеспечить жителей города питьевой водой.

— 2020 год оказался очень засушливым, в крымской столице образовался дефицит воды. Водохранилища, питающие город водой, заполнены всего на 30 процентов в общей сложности, и, хотя погодные условия частично исправили ситуацию, правительство РК совместно с правительством РФ разрабатывают ряд схем и механизмов водоснабжения на постоянной основе города Симферополя, — отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он напомнил, что силами Министерства обороны выполняются строительные работы по прокладке трубы из Тайганского водохранилища в Симферополь.

Как сообщалось ранее, в конце июня началась подача воды в систему водоснабжения Симферополя из Ивановского водозабора, благодаря чему город получает ежесуточно около 25 тысяч кубометров воды.