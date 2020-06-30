В Крым прибыла группа международных экспертов

Депутаты Европарламента а также международные эксперты прибыли в Крым чтобы посмотреть, как проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Фото: Гала Амарандо

— Как вы видите, мы все представляем разные структуры, поэтому у каждого здесь свои причины. Действительно, мы хотим посмотреть, как пройдёт голосование. Лично я уже где-то седьмой раз приезжаю в Крым и это правда, такой регион повышенного внимания, нашего всеобщего, с тех пор, как он воссоединился с Россией. Что касается французской делегации, мои четверо коллег приезжают в Крым впервые и все впятером мы являемся членами Европейского парламента от партии Марин Ле Пэн, — рассказал Президент Ассоциации «Франко-Российский диалог» Тьерри Мариани.

Представители делегации отметили, что с особым интересом присматриваемся к тому, как протекает жизнь в Крыму и, в частности, как пройдёт голосование.

Приветствовал гостей полуострова спикер крымского парламента Владимир Константинов.

— К нам приехали наши старые друзья (…) сейчас для нас тоже историческое время. Крым впервые участвует в таком очень важном процессе. Это Конституция будущего Российской Федерации и будущего той страны, в которой нам придётся жить. И крымчане впервые участвуют в этом очень важном конституционном строительстве. Для нас это очень важно, потому что с момента Крымской весны почерк крымской истории — это чёткое соблюдение, следование нормам права и соблюдение Конституции, — сказал Константинов.