В Крым с 20 мая вернется тепло

В Крыму обещают установление умеренно жаркой погоды с 20 мая, передает Крымский гидрометцентр.

Учёный КФУ рассказал, каким будет урожай плодовых культур в Крыму «Установится умеренно жаркая погода с дневными температурами воздуха 24-29, ночными 10-15 градусов», – уточнили в сообщении, добавив, что есть вероятность выпадения в дневные часы кратковременных осадков.

Напомним, что сейчас на полуострове дожди, ветер юго-западный 8-13, местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха 18-23 градуса выше нуля.