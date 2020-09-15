В Крым закрыли 21 класс из-за угрозы распространения COVID-19 — власти

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Три детсада и 21 класс в общеобразовательных школах в Крыму были закрыты или переведены на дистанционное обучение из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом сообщила министр образования РК Валентина Лаврик.

В Крыму не будут закрывать школы и предприятия из-за COVID-19 — Аксенов Она уточнила, что ушедшие на самоизоляцию дети — это 0,7% от общего числа учеников и воспитанников на полуострове. Несмотря на небольшой показатель, в Минобразе приняли решение о создании специальной комиссии, которая уже начала выезжать в образовательные организации и контролировать соблюдение мер безопасности.

«Если будут такие случаи заболевания, администрация (школы или детсада – ред.) сразу докладывает в отдел Роспотребнадзора, Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование и принимает в частных случаях конкретные меры и дает рекомендации. Сейчас самое главное <…> – приучить детей к соблюдению мер безопасности», — отметила она.