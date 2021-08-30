В крымских горах за выходные спасли шестерых девушек

В горах Крыма за сутки спасли шестерых туристов, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республкие.

На горе Алчак-Кая в Крыму спасли двоих туристов накануне ночью Один из инцидентов произошел в районе плато Ай-Петри — две девушки потеряли из виду тропу и не смогли спуститься в безопасное место самостоятельно. Сотрудники МЧС установили местонахождение туристов, благодаря смс с точными координатами.

«В течение короткого времени их обнаружили и вывели в безопасное место, в медицинской помощи они не нуждались», — рассказали в ведомстве.