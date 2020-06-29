В крымских отделах ЗАГС назвали самые популярные детские имена июня

Отделы ЗАГС за две недели выдали почти 700 свидетельств о рождении. Больше всего новорожденных традиционно зарегистрировано в Симферополе, Евпатории, Ялте, Бахчисарае и Керчи, сообщает пресс-служба Минюста РК.

Отделы ЗАГС Департамента ЗАГС Минюста Крыма за 10 дней выдали 696 свидетельств о рождении.

Из них 14 свидетельств родителям семи двоен (в Симферополе, Евпатории, Красноперекопском и Ленинском районах). При этом зарегистрирован 371 мальчик и 325 девочек. А больше всего новорожденных традиционно в Симферополе, Евпатории, Ялте, Бахчисарае и Керчи.

Вместе с тем, за прошлые две недели стали заметны изменения в предпочтениях крымских родителях относительно выбора имен детям.

В первых рядах по популярности оказались такие имена как – Матвей, Захар, Тимофей, Милана, Вероника, Дарья, Варвара, Тимур и Иван.

Также детям было присвоено достаточно большое количество редких имен: Леонард, Руфь, Патрик, Риана, Лилиана, Луиза, Каролина, Владлена, Оливия, Лука, Лукьян, Герман, Алиса-Мария, Фереде-Мелек, Натаниэль (муж.), Кудус, Таисия, Зластослава, Остап, Лев, Гордей, Стефания, Серафима, Маркус, Алихан, Кая и Дауд.

Напомним, что на данный момент отделы ЗАГС продолжают работать с гражданами по предварительной записи (это не относится к государственным регистрациям рождения и смерти, они проводятся в штатном режиме). Отметим также, что использования средств индивидуальной защиты в зданиях отделов ЗАГС остается обязательным.