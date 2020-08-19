В крымских санаториях не зафиксировано массовых заражений COVID-19 — власти

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму не фиксируются массовые случаи заражения COVID-19 в детских лагерях и санаториях, передает Крыминформ, ссылаясь на руководителя регионального Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

В Крыму за минувшие сутки скончался человек с COVID-19 «Хочу отметить, что несмотря на рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции, мы ни в учреждениях оздоровления и отдыха детей, ни в санаторно-курортных организациях не фиксируем групповых случаев заболевания и заболеваний с распространением», — подчеркнула она.

Напомним, что с начала пандемии в РК зарегистрировано 1833 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1275 человек.