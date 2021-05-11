В крымских школах усиливают меры безопасности после стрельбы в Казани

Во всех крымских школах и интернатах усиливают меры безопасности после стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобразования республики Александра Шелухина.

Глава Следкома озвучил причины стрельбы в керченском колледже в октябре «Сейчас ответственные лица занимаются этим процессом. Меры безопасности будут усилены не только в школах, но и в государственных учреждениях интернатного типа», — уточнила она.

В Казани 11 мая в школе №175 неизвестные открыли стрельбу из огнестрельного оружия, после чего произошел взрыв. Согласно неофициальным данным, погибли 11 человек. Среди них — девять детей. Президент РТ Рустам Минниханов сообщил, что стрельбу в школе устроил 19-летний юноша.