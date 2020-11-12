В крымском доме нашли тело 60-летнего мужчины с многочисленными ранами

В частном доме в одном из сел Бахчисарайского района Крыма нашли тело мужчины с многочисленными колото-резанными ранами, передает пресс-служба регионального Следкома.

Житель Симферополя угрожал своей бывшей сожительнице убийством «11 ноября текущего года в частном домовладении одного из сел Бахчисарайского района было обнаружено тело 60-летнего хозяина дома с многочисленными колото-резаными ранениями в области шеи, груди, живота», — уточнили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лицо, совершившее преступление.