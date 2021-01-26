В крымском лесу семья с тремя детьми застряла на «Ниве» в грязи

Спасатели эвакуировали семью из пяти человек, которые застряли на автомобиле в грязи посреди леса в Белогорском районе Крыма, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Ребенок травмировался на Ай-Петри во время катания на «ватрушке» Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что автомобиль «Нива», водитель которого не справился с управлением, съехал с проезда и застрял в грязи на обочине. Никто из находившихся в авто — родители и трое детей — не пострадали.

«Спасатели с использованием лебедки и такелажного снаряжения эвакуировали автомобиль со сложного участка рельефа в безопасное место, откуда он самостоятельно смог продолжить движение», — уточнили в пресс-службе ведомства.