В крымском СИЗО арестант убил сокамерника и пытался убить другого

Жителя Симферополя будут судить за убийство и покушение на убийство лиц, которые находились с ним в одной камере СИЗО, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

Правоохранители задержали крымчанина, который избил человека Согласно информации пресс-службы, инцидент произошел в январе 2019 года. Обвиняемый на почве неприязни предпринял попытку убить своего сокамерника.

«Обвиняемый ударил потерпевшего в шею лезвием бритвенного станка, после чего нанес мужчине серию ударов руками и ногами в туловище», — уточнили в сообщении.