В Крыму 10 человек пострадали в ДТП

В Нижнегорском районе Крыма произошло ДТП, в результате которого пострадали 10 человек, передает пресс-служба МВД по РК.

Один человек получил травмы в результате ДТП в Севастополе ДТП произошло в воскресенье вечером.

«Водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь по автодороге Нижнегорск – Белогорск вблизи села Косточковое Нижнегорского района, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, допустил занос машины с выездом на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia», – сообщили в МВД.