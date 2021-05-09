В Крыму 10 и 11 мая прогнозируют заморозки

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Ночью и утром 10, 11 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов ниже нуля. Об этом 9 мая сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым со ссылкой на ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Из-за непогоды увеличивается вероятность возникновения пожаров на территории дачных участков, садовых кооперативов. Также возможно возникновение ЧС на объектах энергетики, ЖКХ. Есть риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур.