В Крыму 11 новых случаев коронавирусной инфекции

За 3 июля на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Фото: Лидия Ветхова

3 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 – при проведении противоэпидемических мероприятий, 2 – прибывших из-за рубежа, 4 – при скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 723 случая новой коронавирусной инфекции. 38 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 518 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 73 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1994 человека.

Выздоровевших за весь период – 565 человек.