В Крыму 110 подрядчиков попали в «черный список»

В 2020 году 110 подрядных организаций нарушили принятые на себя обязательства в процессе исполнения государственных и муниципальных контрактов, передает пресс-служба Мининформ РК, ссылаясь на вице-премьера правительства региона Евгения Кабанова.

В Судаке подозревают подрядчика, строившего детсад, в присвоении 50 млн руб «Данные собраны Министерством строительства и архитектуры Республики Крым по результатам подведения итогов исполнения контрактов в 2020 году в строительной сфере на территории республики», — уточнил он.

Перечень опубликован на официальном портале правительства РК.