В Крыму 12 тысяч абонентов остаются без света из-за непогоды

В Крыму остаются без света более 12 тысяч абонентов из-за непогоды. Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

На улицы Симферополя высыпали 15 тонн реагента в борьбе с первым снегом «Ночь прошла относительно спокойно. Основной ветер был в Алуште и Ялте – 26-31 м/с. Основные проблемы касаются отключения электроэнергии. На данный момент отключено 12 069 абонентов. В первую очередь это Симферопольский, Сакский, Белогорский и Бахчисарайский районы», – сказал руководитель региона.

Пострадавших нет, добавил он.