В Крыму 15-17 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В центральных и восточных районах Крыма 15-17 мая сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике.

Напомним, из-за высокой пожарной опасности с 30 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим.

На период его действия запрещено посещение лесов, ограничен въезд транспорта в лесные массивы, нельзя разводить костры, сжигать мусор и другие отходы на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях огороднических и садоводческих товариществах;