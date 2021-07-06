В Крыму 2000 человек получили компенсации за ущерб от потопа

В Крыму 2000 человек получили компенсации за ущерб, нанесенный имуществу в результате ливней и подтоплений, передает Крыминформ, ссылаясь на министра экономического развития РК Дмитрия Шеряко.

«На сегодняшний момент уже выплачены более двум тысячам граждан 140 млн рублей. Это выплаты первичные, по 10 тысяч рублей, и за частичную или полную порчу имущества — 50 или 100 тысяч рублей», – уточнил он.

Министр также добавил, что еще 353 гражданина не имели регистрации по месту жительства, поэтому факт их проживания в пострадавшем жилище будет установлен в судебном порядке.