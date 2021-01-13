В Крыму 267 человек получили первую часть вакцинации от коронавируса

В Крыму первую часть вакцины от COVID-19 получили 267 человек. Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

В Крыму с начала пандемии COVID-19 выявлен у более чем 28 тысяч человек Она уточнила, что также на данный момент закончили вакцинальный комплекс 77 медработников.

Напомним, что первый опыт использования вакцины в Крыму был в сентябре в рамках поставки тестовой партии. Тогда специалисты провакцинировали 42 сотрудника, которые работали в инфекционных стационарах, на станции «скорой помощи».