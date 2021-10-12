В Крыму 2,7 млн человек воспользовались пригородными поездами в турсезон

В минувший турсезон услугами крымских пригородных поездов воспользовались 2,7 млн человек. Это в 1,5 раза больше, чем было зафиксировано по итогам курортного сезона 2020 года, передает пресс-служба предприятия-оператора «Южная пригородная пассажирская компания» (ЮППК).

Мужчина «проехал» на крыше поезда, который следовал по Крымскому мосту «За период с 1 мая по 5 октября было перевезено 2,7 миллиона пассажиров и совершено более 12,8 тысяч рейсов. Таким образом, пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 146%», – сообщили в компании.

Отмечается, что средняя дальность поездки пассажира составила 48 километров. Направление Евпатория — Севастополь стало самым популярным.